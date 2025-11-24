Cnpr, Università e professione si incontrano

Roma, 24 nov. (askanews) – “La presenza di professionisti all’interno di un’aula universitaria ha un valore enorme: consente agli studenti di comprendere concretamente se il loro percorso di studi possa aprire le porte a funzioni professionali specifiche, come quella dell’Esperto Contabile. Questa iniziativa ha anche un obiettivo strategico: valorizzare in modo tangibile i temi della sostenibilità, dell’ambiente, dell’impatto sociale e finanziario che un ente come la Cnpr può generare sul territorio”.

Queste le parole di Valerio Brescia, professore associato dell’Università degli Studi di Milano La Statale (Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi), a margine dell’incontro con gli studenti del primo anno del corso di Economia Aziendale e accounting, laurea in Economia e Management, per illustrare la professione di Esperto Contabile, in collaborazione con la Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca. “Siamo convinti che esista una sinergia naturale tra territorio, professione e mondo universitario, soprattutto quando si parla di futuro e di ruolo attivo dei giovani nella società. Non è la prima volta che portiamo in aula testimonianze legate alla professione o al mondo aziendale, e l’interesse degli studenti è sempre molto alto. Ciò che apprezzano maggiormente – ha aggiunto Brescia -sono le esperienze dirette, le storie personali e i percorsi professionali che i relatori condividono: sono questi i contributi che rendono il corso di Economia e Management realmente formativo e orientato al mondo del lavoro”. Secondo Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cnpr “l’esperto contabile è una figura centrale per il futuro e la sostenibilità del nostro istituto pensionistico. È fondamentale che gli studenti di economia conoscano il valore di questa professione, che svolge un ruolo sociale strategico e di grande responsabilità. Ogni anno la Cnpr partecipa al Salone dello Studente, incontrando i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori che stanno per scegliere il loro percorso universitario. In quell’occasione promuoviamo la professione dell’esperto contabile, con l’obiettivo di far comprendere ai giovani le sue potenzialità e le prospettive occupazionali. È una professione che nasce con l’ambizione di essere di supporto alle famiglie, alle imprese e allo sviluppo del Paese. Vogliamo che i ragazzi vedano in questa figura non solo una scelta lavorativa, ma una concreta opportunità per contribuire al progresso economico e sociale dell’Italia”. Anna Maria Belforte, coordinatrice dei progetti speciali e di orientamento della CNPR, ha sottolineato che “in Italia ci sono circa un milione e mezzo di iscritti agli ordini professionali: un numero che dimostra quanto le professioni ordinistiche rappresentino una parte significativa della forza lavoro del Paese. Il nostro obiettivo è far conoscere agli studenti le reali potenzialità della figura dell’Esperto Contabile, che troppo spesso viene ancora percepita come quella di ‘chi fa i conti’. In realtà si tratta di un professionista completo, capace di supportare imprese e cittadini nelle scelte fiscali ed economiche più appropriate, contribuendo concretamente alla crescita e alla sostenibilità del sistema produttivo