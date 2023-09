Cnr, in mostra 'Le forme dell'invisibile' per i 100 anni della fondazione

Cnr, in mostra 'Le forme dell'invisibile' per i 100 anni della...

Cnr, in mostra 'Le forme dell'invisibile' per i 100 anni della...

Roma, 5 set. (Adnkronos) - Continuano le celebrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per i 100 anni della fondazione del Cnr. L'Istituto di nanotecnologia del Cnr inaugura il 7 settembre, alle ore 17.00, presso la sede di Lecce del Cnr Nanotec, al Campus Ecotekne, la mostra "Le for...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – Continuano le celebrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per i 100 anni della fondazione del Cnr. L'Istituto di nanotecnologia del Cnr inaugura il 7 settembre, alle ore 17.00, presso la sede di Lecce del Cnr Nanotec, al Campus Ecotekne, la mostra "Le forme dell’invisibile" pensata e realizzata per raccontare un viaggio tra le meraviglie dell’infinitamente piccolo. La mostra vuole illustrare in una veste nuova i progressi scientifici sviluppati nel progetto 'Tecnopolo per la Medicina di Precisione'.

Il maggiore ente pubblico di ricerca italiano spiega che il percorso espositivo consente di conoscere esempi concreti e promettenti delle attività di ricerca che hanno molteplici ricadute nella vita quotidiana, i risultati raggiunti secondo punti di vista inusuali, alcuni oltre il visibile, altri verso i possibili intrecci con l’arte, tradizionalmente lontana dalla 'hard science'. In questo scenario si colloca l’exibit artistico dal titolo 'Nanotechnology inspires arts', un contest realizzato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Lecce e che si avvale della creatività artistica dei suoi talentuosi studenti.

All’inaugurazione intervengono per i saluti istituzionali Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Carlo Salvemini, Sindaco Città di Lecce, Antonio Leo, Vice Presidente Provincia di Lecce, Maria Chiara Carrozza, Presidente Consiglio nazionale delle ricerche.