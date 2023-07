Coaching, Claudia Benedetti: attenzione alla multipotenzialità

Roma, 27 lug. (askanews) – Mettere tutto in discussione per avviare un nuovo percorso. E’ quanto ha fatto Claudia Benedetti, dalle molteplici attività nel

turismo fino al cambio radicale nella propria vita professionale che l’ha portata prima allo studio e poi al focus sul coaching e sullo sviluppo del potenziale umano, specializzandosi, in particolar modo sulla natura multipotenziale. Di cosa parliamo e soprattutto come nasce questo approccio?

Claudia Benedetti, coach multipotenziale:

“Nasce come tante cose da una esigenza personale da una mia esperienza pregressa nel mondo aziendale dove ero sfruttata come figura jolly, abile in tante cose, non specializzata particolarmente, quindi nessuna specializzazione eccezionale, una figura che dove la metti fa bene”.

Generando una sensazione di svantaggio, per non vedere invece valorizzata questa caratteristica jolly, con visione d’insieme e capace di sviluppare più competenze orizzontali piuttosto che verticali. Bisognava fare qualcosa:

“Una volta uscita dal mondo aziendale e iniziata la mia formazione nel mondo del coaching ho deciso di rivolgermi proprio a questo tipo di persone, al target dei multipotenziali, aiutandoli nel mondo del lavoro a riuscire a comunicare e a

valorizzare quello che è il loro approccio al lavoro, così come con un’offerta verso gli imprenditori e i manager per riuscire a identificare quel tipo di risorse all’interno del loro team e come ottenere da loro il meglio”.

Tutto ciò ha prodotto una serie di corsi esplicativi ed anche un volume d’introduzione, Vivi e Lavora da multipotenziale:

“Si parte da questi corsi gratuiti, poi il libro che è un’ottima risorsa per chi intende iniziare o sente di avere questa natura multipotenziale ma non l’ha ancora esplorata, affrontando proprio dei casi di persone mie clienti e ne racconto la loro evoluzione. Poi si passa ai percorsi di coaching one-to-one, individuali perchè sono quelli dove si ottengono risultati migliori nel più

breve tempo possibile, tailor made, sulla base delle esigenze e degli obiettivi del cliente nell’ottica di gestione di questo tipo di situazioni”.

