Coaching, Monica Urbani: desidero dare strumenti alle persone

Roma, 26 set. (askanews) – Monica Urbani, laureata all’Università di Trieste in Scienze Politiche con un indirizzo in Psicologia del Lavoro, sin dalle prime esperienze lavorative che ha svolto come categoria protetta, in quanto ipovedente, fino al successo raggiunto nel campo delle risorse umane e del coaching, ha dimostrato una dedizione straordinaria nel trovare il suo cammino e coltivare la sua passione. Urbani racconta che la sua evoluzione, iniziata quando ha cominciato a muovere i suoi primi passi nell’ambito dell’assistenza commerciale per l’azienda in cui lavorava, ha avuto modo di trasformarsi e crescere fino ad arrivare all’ambito delle risorse umane, ambito che ha sempre amato e che sente riflettere le sue vere aspirazioni. Il suo viaggio l’ha portata a scoprire che il suo cuore era profondamente coinvolto in questa direzione, confermando che le passioni autentiche possono condurre al successo. L’ipovisione non è mai stata un ostacolo per Urbani, ma piuttosto un incentivo a dimostrare che le abilità e la dedizione possono prevalere su qualsiasi sfida. Durante il periodo di pandemia, al contrario di molti, Urbani ha vissuto una sorta di fase di rinascita, riuscendo a coltivare quelle passioni accantonate e scoprendone di nuove. Ha proseguito il suo percorso nel coaching, iniziato già nel 2014, completando una certificazione PCC (rilasciata dalla Federazione internazionale di Coaching) che l’ha guidata a scoprire nuovi modi per aiutare gli altri a svilupparsi e a crescere, condividendo il tutto sul suo canale YouTube, nato proprio con questo scopo. L’esame di certificazione da lei sostenuto è l’ennesimo esempio della sua perseveranza, essendo molto lungo e complicato per un ipovedente, ma nel frattempo già esercitava la professione per accumulare le ore necessarie alla certificazione. La sua passione per la scrittura si è anche tradotta in due racconti pubblicati (che hanno dato vita ad una collana intitolata “Unici”, disponibile su Amazon) “Non guardarmi, non ti sento” e “AMA”. “Nel mio primo libro – racconta – ho voluto rendere centrale il punto di vista di chi vive una situazione di diversa abilità, ma la vive veramente. A volte sembra che gli altri debbano raccontare la tua storia, e ci sono delle cose che infastidiscono, come il concetto dell’inclusione: se tu sei un essere umano vivi a prescindere che qualcuno ti includa o meno, ma non si capisce perché si debba includere. I personaggi della mia storia non sono supereroi, ma persone che hanno imparato ad affrontare la vita in modo diverso, adottando le proprie strategie. È, quindi, un racconto in prima persona autobiografico in cui il fulcro della storia è il senso di gratitudine e di riconoscenza nei confronti della vita, in cui viene sottolineata l’importanza di cogliere le opportunità che la vita stessa ci offre attraverso ogni incontro in qualsiasi situazione. Come nel principio buddista, anche dal fango può nascere un fiore”. Il secondo libro, “AMA”, è un racconto che affronta la diversità in un modo poetico ed empatico, sfidando gli stereotipi e aprendo nuove prospettive sulla diversità di genere e sull’orientamento sessuale. Oltre alle sue realizzazioni personali, Urbani porta avanti una missione nel campo del coaching, con la sua società “Coaching more” lavorando su progetti che promuovono la diversità, la crescita personale e la diffusione del concept coaching a livello internazionale: “Vivo il mio lavoro di coach con una vocazione. Per me è fondamentale dare gli strumenti alle persone per riuscire a scoprire la loro bellezza autentica” spiega Urbani. Le sue esperienze lavorative sono tutte strettamente collegate e connesse, proprio perché come racconta lei stessa “Ho imparato a vivere nel flusso delle cose, trovando un senso profondo a quello che faccio, ma soprattutto cercando di restituire agli altri quell’opportunità che è stata data a me in passato. Adesso desidero aiutare le altre persone, perché nel mio piccolo, so che è così che si cambia il mondo”. Con i suoi successi e la sua filosofia di vita, Urbani continua a ispirare coloro che incrociano il suo cammino e dimostra che ogni sfida può essere superata attraverso la fiducia in se stessi e nell’energia positiva che ci circonda.