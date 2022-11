Cobra morde bambino di 8 anni, lui si salva mordendolo a sua volta e lo uccide

L'incredibile storia di Deepak Ram, degna delle migliori saghe mitologiche

Sembra l’inizio di un qualche mito greco, ma è incredibilmente tutto vero in quanto la storia è stata riportata anche da una delle più importanti testate indiane: The New Indian Express, che non ha fatto altro che riportare in fin dei conti, la vicenda narrata dal giornalista Laxman Chaurasiya su english.newstracklive.com.

Un bambino di 8 anni sarebbe riuscito ad avere la meglio su un cobra a suon di morsi, una storia davvero incredibile.

L’incredibile storia di Deepak Ram

Siamo a fine ottobre nel villaggio di Pandarpadh, 350 km a nord-est di Raipur, qui un bimbo di otto anni. Deepak Ram va a trovare la sorella, e mentre gioca in cortile viene morso da un cobra.

Il serpente colpisce il bambino alla mano e lui, cercando disperatamente di scrollarselo di dosso il bambino lo ha morso due volte, lasciando il rettile senza vita.

Sopraggiunti i genitori, hanno immediatamente trasportato il piccolo all’ospedale più vicinino, nel quale gli è stato somministrato per tutto il giorno l’antidoto anti serpente; alla fine della giornata Deepak è stato dimesso senza alcun segnale di avvelenamento (probabile che il cobra mordendo non abbia trasmesso veleno), mentre il cobra inceve è rimasto morto stecchito dopo lo scontro.

Questo il racconto di Deepak ai media locali: “Il serpente si è attorcigliato intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto. Poiché il rettile non si muoveva mentre cercavo di scrollarlo di dosso, l’ho morso forte due volte. È successo tutto in un lampo”.

Insomma un po’ di sfrontatezza, ma anche tanta fortuna per un bambino di cui il villaggio celebrerà le gesta per parecchio tempo, nel futuro un lavoro come cacciatore di serpenti magari?