Cocaina dall'Olanda, maxi operazione antidroga ad Ostia

Roma, 20 nov. (askanews) – Vasta operazione antidroga ad Ostia, sul litorale laziale. Su delega della Dda della Procura di Roma, i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone l’arresto di 20 persone, 16 in carcere e 4 ai domiciliari; altre 7 persone sono indagate a piede libero (di cui 3 donne), gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione, spaccio e traffico internazionale di stupefacenti.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno raccolto gravi elementi indiziari sull’esistenza di un’organizzazione criminale dedita all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall’Olanda verso Roma, per un giro di affari di milioni di euro. Il gruppo avrebbe garantito la distribuzione della droga su larga scala in tutto il Lazio e in altre regioni.

Trovate auto, intestate a terze persone, usate per nascondere la droga, anche in appositi vani ricavati nei doppi fondi che si aprivano con sistemi sofisticati. Nelle indagini, sono state arrestate in flagranza di reato 9 persone e sono stati sequestrati oltre 32 kg di cocaina, per un valore di circa 1,5 milioni di euro.