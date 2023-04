Cocktail di farmaci, Giampaolo Amato accusato dell’omicidio della moglie

Benzodiazepine trafugate dall'ospedale per chiudere una relazione finita: Giampaolo Amato indagato per l'omicidio della moglie

Davanti al Gip lui si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito alla somministrazione di quel cocktail fatale di farmaci ma Giampaolo Amato è di fatto accusato di aver ucciso la moglie, del suo omicidio. Da quanto si apprende il medico bolognese è stato arrestato dai carabinieri per una gravissima presunzione di reato. Dipendente Ausl. Amato è specializzato in oftalmologia e in medicina dello sport, con un dottorato in scienze neurologiche. Poi medico sociale della Virtus Pallacanestro dal 2013 al 2020 e dipendente dell’Ausl di Bologna.

Giampaolo Amato e l’omicidio della moglie

L’uomo è nel carcere della Dozza per una ipotesi di reato di omicidio volontario aggravato e peculato. Perché? Perché secondo la procura si sarebbe impossessato di medicinali di cui aveva disponibilità in ospedale per mettere in atto il presunto femminicidio. Le indagini dicono che alcuni anni prima la vittima pare fosse stata oggetto di altre somministrazioni di benzodiazepina a sua insaputa. La morte di Isabella era stata successiva alla decisione del marito di andare a vivere nel suo studio al piano inferiore. Il matrimonio era in crisi a causa della relazione extraconiugale di Amato con un’altra donna.

La relazione e l’indecisione dell’indagato

Il Corriere della Sera spiega che la vittima aveva dovuto fare una diffida all’altra donna, poi era avvenuto un riavvicinamento e secondo procura e gIp il movente dell’uxoricidio sarebbe da rintracciare proprio nella sua “incapacità di prendere una decisione definitiva”, perché “intrappolato in un vicolo cieco”. Insomma, Amato avrebbe agito “perché ossessionato dall’impossibilità di vivere liberamente la propria storia d’amore con la giovane amante, ostacolato com’era dal suo matrimonio con la non più giovane moglie”.