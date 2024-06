Cod Marketing: l'innovazione al fianco dei centri benessere.

Roma, 4 giu. (askanews) - La rivoluzione nel settore dei Centri di Benessere è in pieno svolgimento grazie all'innovazione portata da Cod Marketing, azienda guidata da Marian Bornaz e Andreea Marinescu , la sua socia. Il loro percorso di crescita ha avuto inizio nel cuore degli Stati Uniti per poi ...

Roma, 4 giu. (askanews) – La rivoluzione nel settore dei Centri di Benessere è in pieno svolgimento grazie all’innovazione portata da Cod Marketing, azienda guidata da Marian Bornaz e Andreea Marinescu , la sua socia. Il loro percorso di crescita ha avuto inizio nel cuore degli Stati Uniti per poi raggiungere l’Italia.

Nati come specialisti nella promozione online di brand statunitensi, Bornaz e Andreea hanno rivolto la loro attenzione ai centri di salute e benessere, su richiesta di alcuni amici. Questa collaborazione ha dato vita a un’agenzia di marketing oggi riconosciuta come leader nel settore, specializzata nella generazione e conversione di contatti attraverso un approccio olistico che include social media, copywriting, email marketing, e-commerce e vendite dirette, con l’obiettivo di incrementare il fatturato dei clienti.

“Abbiamo iniziato a lavorare con le vendite online negli Stati Uniti, ma abbiamo notato che il nostro approccio innovativo, che include anche consulenza strategica e consulenza di business, era unico nel suo genere e ci ha permesso di distinguerci dalla concorrenza. Questo ci ha dato l’opportunità di espanderci in Europa, e in particolare in Italia, dove abbiamo aperto un ufficio a Trento”, spiega Bornaz.

Cod Marketing si pone l’obiettivo di fornire ai clienti una roadmap chiara e strategica per il successo dei loro centri estetici. Il metodo in tre step adottato da Cod Marketing rappresenta una guida precisa per il successo dei centri estetici, adattando le proprie tecniche per garantire un posizionamento forte nel mercato e un incremento sostanziale del fatturato.

Il primo step è la ‘Consulenza Strategica’, un’analisi dettagliata del business del cliente, del suo mercato target e del suo posizionamento, che consente a Cod Marketing di sviluppare una strategia personalizzata per la crescita del business.

Il secondo step è la ‘Lead Generation’, che include una serie di attività mirate a generare contatti qualificati e interessati ai servizi del cliente. Questo include la creazione di campagne pubblicitarie mirate sui social media, e la gestione di una campagna di email marketing.

Il terzo step è la ‘Lead Conversion’, che include una serie di attività volte a convertire i contatti generati nelle fasi precedenti in clienti paganti. Questo include la creazione di landing page di alta qualità, la gestione di una campagna di email marketing, e la creazione di una strategia di follow-up efficace.

“La cosa più importante per noi è fornire ai nostri clienti un servizio di altissima qualità e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo realizzato finora, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare, e siamo determinati a continuare a innovare e a migliorare”, spiega Bornaz.

Grazie alla sua esperienza e competenza nel settore del marketing digitale, Cod Marketing è riuscita a distinguersi dalla concorrenza e a diventare un punto di riferimento nel settore. La sua consulenza strategica e la sua attenzione al dettaglio permettono di fornire ai clienti un servizio di

altissima qualità e di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business.

“Per noi il successo dei nostri clienti è la cosa più importante, e siamo determinati a fare tutto il possibile per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business.”, conclude Bornaz.