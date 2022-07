Codacons: nel 2022 i costi dei viaggi in macchina sono proibitivi

Il Codacons ha proposto uno studio in cui analizza il costo dei viaggi in macchina in questo 2022: il caro benzina si fa sentire

Viaggiare in macchina oggi è molto più costoso rispetto al passato, anche ad un passato recente. Rispetto solo al 2021, per ormai noti motivi, il prezzo della benzina è schizzato davvero alle stelle. Il Codacons ha proposto una ricerca sui viaggi in macchina: quanto costa la tratta Bolzano–Trapani?

Codacons, la ricerca sul costo dei viaggi in macchina nel 2022

Il Codacons ha proposto uno studio in cui analizza il costo dei viaggi in macchina in questo 2022: il caro benzina si fa sentire come mai aveva fatto prima. L’indagine del Codacons ha analizzato alcune tratte e i relativi costi, se si dovesse decidere di affrontarle in automobile. La tratta più lunga presa in esame è quella Bolzano-Trapani (1.646 chilometri), ebbene, per percorrerla si spendono ben 400 euro di rifornimenti in benzina.

Una cifra ben superiore a quella che si sarebbe dovuto sborsare anche solo nel 2021 (una crescita di circa 87 euro).

Le diferenze tra benzina e gasolio

ovviamente si tratta di stime che possono variare in base a vari elementi (velocità di guida, e tipologia di automobile in primis). Se si guida un’auto a gasolio per andare andare da Torino a Reggio Calabria si spendono circa 275,4 euro.

Per fare la stessa tratta con un’auto a benzina, invece, se ne spendono 330.