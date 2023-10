Codau 2023, Panucci (MUR): "Impegno costante per attrarre studenti all'interno del sistema universitario"

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Viviamo in un sistema globale in cui le competenze devono essere al centro dello sviluppo, come sottolineato anche da parte dell'Unione Europea. Questo rappresenta una grande sfida per tutti i policy maker. Obiettivo primario è attrarre maggiormente gli student...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Viviamo in un sistema globale in cui le competenze devono essere al centro dello sviluppo, come sottolineato anche da parte dell'Unione Europea. Questo rappresenta una grande sfida per tutti i policy maker. Obiettivo primario è attrarre maggiormente gli studenti all'interno del sistema universitario. Centrali su questo sono e saranno le politiche di orientamento così come una maggiore sinergia con il ministero dell'Istruzione e del Merito. Ricordiamo anche che mezzo miliardo di euro l'anno è stato messo a disposizione sulle borse di studio grazie sia ai fondi Pnrr che ai fondi dell'ultima legge di bilancio. Quindi risorse e impegno costante, attraverso anche una cabina di regia ad hoc costituita alla Presidenza del Consiglio, sono al centro delle attività legate per favorire l'ingresso degli studenti al sistema universitario a prescindere dal costo, per garantire il diritto allo studio. E infine è doveroso ricordare anche ulteriori strumenti a sostegno come Universitaly, il portale online del Ministero creato appositamente per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi.

Così al convegno Codau 2023, Marcella Panucci Capo di Gabinetto Ministero dell'università e della ricerca.