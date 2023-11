La coppia continua a darsi battaglia, in televisione e fuori. Ad accentuare rapporti sempre più tesi c’è ora la causa per il mantenimento della figlia.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni per il mantenimento

Alessandro, che ha sempre ribadito di non avere alcuna intenzione di sparire dalla vita di Celine Blue, ha postato su Instagram la foto di una mail che sembrerebbe essere stata scritta dal suo avvocato al legale dell’ex compagna. Dal testo emerge che Sophie non si sarebbe presentata all’appuntamento per definire le clausole sul mantenimento della bambina. Le richieste del padre sarebbero di poterla vedere due giorni a settimana, il martedì e il giovedì pomeriggio, sottolineando di essere comunque disponibile a tenere la figlia ogni volta che Sophie non può, compatibilmente con i propri impegni lavorativi. L’ex gieffino dichiara anche di voler essere messo sempre al corrente di dove si trovi la bambina quando non sono insieme.

L’assegno per il mantenimento

Il profilo social di Basciano è uno sfogo nei confronti della ex compagna: “Mi chiedi 3mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?” scrive in una story. Si sofferma poi sul fatto che Sophie avrebbe una nuova frequentazione, affermando chiaramente di non volere che quest’uomo abbia rapporti con Celine Blue “in quanto ancora troppo piccola e potrebbe addirittura confondere la figura del padre“.

L’affondo a Sophie

Gli screen della conversazione con l’avvocato sono preceduti da un commento lapidario: “C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere” scrive Alessandro, concludendo con “Non scordate mai chi siete e da dove venite“.