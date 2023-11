Codere, a Parma apre la nuova gaming Hall Vittoria

Parma, 30 nov. - (Adnkronos) - Tutto pronto a Parma per l’inaugurazione della nuova Gaming Hall Vittoria di Codere Italia in programma sabato 2 dicembre alle ore 19.00 nella nuova location di Via Mantova 77/a. I clienti avranno a disposizione oltre 2.500 mq tra sala bingo, sala Awp e VLT, area...

Parma, 30 nov. – (Adnkronos) – Tutto pronto a Parma per l’inaugurazione della nuova Gaming Hall Vittoria di Codere Italia in programma sabato 2 dicembre alle ore 19.00 nella nuova location di Via Mantova 77/a. I clienti avranno a disposizione oltre 2.500 mq tra sala bingo, sala Awp e VLT, area relax e ristorazione. I nuovi spazi – spiega il gruppo – "sono stati realizzati all’insegna del design più innovativo e con il supporto delle tecnologie più all’avanguardia. Ampi saloni con pareti in vetro che consentiranno alla luce esterna di entrare rendendo l’ambiente naturalmente luminoso; impianti di illuminazione e di condizionamento rispettosi delle normative ambientali a conferma della grande attenzione prestata da Codere ai temi della sostenibilità. Un impianto fotovoltaico consentirà di coprire il fabbisogno di quasi tutti gli impianti della sala nelle ore del giorno".

La struttura ha richiesto "un importante investimento complessivo di diversi milioni di euro, con una forza lavoro di circa 40 persone a tempo pieno". L’incremento dei posti di lavoro – rispetto alla vecchia location di Viale Vittoria – è stato di oltre il 10%. L’area in cui si inserisce la sala offre anche una migliore accessibilità: a disposizione un ampio parcheggio dedicato, autobus di linea e una pista ciclabile collegata direttamente con il centro di Parma.

"Nel rispetto della normativa regionale sulle distanze dai luoghi sensibili abbiamo provveduto a spostare la nostra storica sala. Trovare la location adatta non è stato facile, per tutte le note restrizioni imposte dalla normativa Regionale, ma eravamo determinati a restare in questa splendida città, dichiara Alejandro Pascual, Regional Manager Europa e COO Italia di Codere. L’investimento sostenuto è molto importante, ma siamo felici di essere riusciti nell’impresa, non semplice, di mantenere a Parma un presidio di gioco legale sicuro e controllato. Abbiamo aumentato i posti di lavoro e altri se ne creeranno in futuro: la ricaduta in termini d’occupazione sulla città è quindi notevole e conferma la responsabilità e l’interesse di un Gruppo con una riconosciuta esperienza a livello internazionale come lo è Codere. Speriamo che i clienti apprezzino i nostri sforzi e soprattutto l’offerta di gioco e ristorazione che la nuova Gaming Hall è in grado di offrire”.