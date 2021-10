Codere, ristrutturazione del Gruppo non pregiudica andamento attività

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "A seguito delle diverse informazioni apparse nei giorni scorsi sui media, nelle quali viene messa in discussione la continuità dell'attività del Gruppo Codere, l'attuale holding del gruppo, Codere S.A. tiene a precisare che, come riportato nelle varie comunicazioni inviate alla CNMV, il processo di ristrutturazione finanziaria che è stato annunciato il 22 aprile e che sarà attuato entro il 15 novembre, non pregiudica il normale andamento delle attività del gruppo nei diversi paesi in cui opera, compreso il mercato spagnolo".

Lo precisa Codere in una nota.

"A seguito del processo di ristrutturazione, il Gruppo Codere – prosegue la nota – sarà controllato da una nuova holding, attraverso la quale gli attuali obbligazionisti del gruppo avranno il controllo dello stesso, detenendo il 95% del suo capitale, mentre il restante 5% resterà nella disponibilità degli attuali azionisti del gruppo. Dopo l'attuazione di questa ristrutturazione, l'unica società di cui si procederà alla liquidazione, come anticipato nelle informazioni privilegiate comunicate al mercato, "poiché non potrà continuare ad essere una società operativa", è l'attuale holding, Codere S.A.

A tal fine sarà convocata un'Assemblea Generale degli Azionisti che ci attendiamo ne approvi lo scioglimento e l'apertura del suo periodo di liquidazione".

"Una volta ottenuta tale approvazione, Codere S.A. chiederà al regolatore di sospendere la quotazione delle sue azioni. Indipendentemente dal processo di liquidazione di Codere, S.A., l'operatività del gruppo nel suo complesso seguirà il suo corso normale in tutti i mercati e in tutte le altre società che fanno parte del suo perimetro, inclusa Codere Newco.

Codere Newco è la società spagnola che, dal 2016, riunisce, direttamente o indirettamente, tutti i dipendenti, le attività e gli asset del Gruppo Codere in tutti i paesi in cui è presente. Il gruppo, quindi, continuerà a funzionare e ad operare normalmente nella nuova fase che si apre, sotto l'egida di una nuova holding e con un nuovo Consiglio di Amministrazione. Con queste puntualizzazioni confidiamo di aver chiarito le implicazioni del processo in corso.

Per ogni ulteriore chiarimento al riguardo, mettiamo a disposizione le informazioni pubbliche inviate alla Cnmv", conclude il gruppo.