Codice Appalti, Violo: auspichiamo semaforo verde governo

Roma, 23 feb. (askanews) – “Il Consiglio Nazionale dei Geologi prende atto, con favore, che la VIII Commissione del Senato Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha valutato positivamente i principali rilievi formulati sullo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici”.

Lo dichiara in una nota il Presidente del CNG Arcangelo Francesco Violo, che prosegue: “il recepimento delle osservazioni della Commissione del Senato nel testo normativo, pur consentendo di raggiungere l’obiettivo di semplificazione e snellimento per l’affidamento degli appalti, cui mira la novella normativa, garantirebbe la centralità della compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica in ogni fase della progettazione, che costituisce elemento essenziale per la celerità nella realizzazione dei lavori.

Avere un quadro esaustivo delle condizioni del suolo e del sottosuolo nell’ambito significativo evita, inoltre, i danni che si sono generati in passato nella gestione del territorio. Tale garanzia – aggiunge Violo – assume anche una più generale rilevanza economica e sociale, assicurando la dovuta sicurezza sia nella realizzazione dei lavori sia nell’utilizzo delle opere realizzate. Auspico, quindi, che il Governo recepisca il parere espresso dalla Commissione del Senato, riconoscendo anche la necessità che le attività progettuali, in particolare quelle di natura geologica, non costituiscano oggetto di pericolosi subappalti, conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi”.