Codice Camaldoli: Schlein, 'oggi come ieri grati al contributo del movimento cattolico'

Roma, 21 lug (Adnkronos) – "A 80 anni dalla stesura del Codice di Camaldoli resta intatta la lungimiranza di quei giovani intellettuali cattolici che, ancora immersi nella guerra e nel regime fascista, immaginarono e misero le basi per l’Italia democratica. Valori e princìpi che sono poi entrati nella nostra Costituzione". Lo dice Elly Schlein.

"Oggi come ieri siamo grati al contributo che il movimento cattolico ha dato per la costruzione dell'Italia libera e vogliamo ricordare quella spinta ideale impegnandoci tutte e tutti per continuare a costruire una società più giusta, umana e inclusiva”, aggiunge la segretaria del Pd.