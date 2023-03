Covid, ricoveri e morti in calo: ma nessuno si vaccina più

La Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio indipendente del lunedì, ha fatto una panoramica riguardante la circolazione del Covid in Italia. Fortunatamente, si segnala come nelle ultime settimane i ricoveri e i morti a causa del coronavirus continuano a essere in calo. I dati riguardo alle nuove vaccinazioni risultano pari a zero. Gimbe ha comunque spiegato come i nuovi casi pur essendo stabili, rimangono di molto sottostimati. Volendo fare un sunto, i nuovi contagi risultano essere 23.732, i decessi sono 212, mentre i ricoverati con sintomi sono, in tutto, 2.727.

Covid, Cartabellotta su ricoveri e morti: “Casi sostanzialmente stabili”

Il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Dopo la discesa delle ultime due settimane, sono sostanzialmente stabili i nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati”. I casi Covid positivi, attualmente, risultano essere poco più di 140.000.

Campagna vaccinale immobile

Cartabellotta ha affermato che da una parte ci sia una riduzione della circolazione virale “progressiva”, ma dall’altra anche un forte freno alla campagna vaccinale e ai richiami, così come l’assenza di nuove varianti che possano destare preoccupazione. Tutti parametri, questi che hanno portato alla decisione, da parte di Gimbe, di sospendere il report settimanale dopo tre anni.