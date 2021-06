Per la prima volta dallo scoppio della pandemia Codogno è Covid free: sul territorio non è presente alcun soggetto positivo.

Per la prima volta dal 20 febbraio 2020 il Comune di Codogno è Covid free: nella cittadina del lodigiano dove vennero scoperti i primi casi positivi non è più presente alcun contagiato né in isolamento domiciliare né in ospedale.

Codogno Covid free

Ad annunciarlo è stato il sindao Francesco Passerini sottolineando come il comune registri, per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia, una percentuale pari a zero di casi positivi al Covid sui 15 mila cittadini residenti. Durante il 2020 e i primi mesi del 2021 era già capitato che non si registrassero nuove infezioni nel bollettino quotidiano, ma da 16 mesi non si riusciva ad arrivare a zero ammalati sul territorio.

Neppure l’estate scorsa, quando la pandemia ha rallentato, Codogno si era liberata dai contagi.

Questo il commento del primo cittadino: “Un traguardo importante e un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normalità per la nostra comunità“. Un merito a suo dire della campagna vaccinale che prosegue spedita tanto che il 63,15% dei cittadini ha già ricevuto almeno una dose: “Un ottimo risultato che sta dando i suoi frutti“.

Nei momenti peggiori Codogno è infatti arrivato ad avere anche oltre 500 contagi, mentre negli ultimi mesi il numero è progressivamente sceso.

“Ora siamo a un passo dall’immunità di gregge. Il risultato di oggi è segno di una comunità che vuole ripartire e guardare al futuro in sicurezza“, ha concluso.