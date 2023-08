Dramma a Codogno, paese nelle vicinanze di Milano dove il corpo di Emilio Sala è stato trovato senza vita. Il cadavere dell’82enne è stato rinvenuto dai carabinieri nell’area golenale del Po all’altezza di Castelnuovo Bocca d’Adda.

Codogno, trovato morto l’82enne Emilio Sala: era scomparso da una settimana

Era la mattinata di sabato 19 agosto quando Emilio Sali era risultato scomparso dopo essere uscito di casa con la sua Volkswagen Tiguan. Per giorni dell’82enne non si è trovata alcuna traccia, nonostante il grande impegno delle autorità allertate immediatamente dallapreoccupata famiglia. Nessuno però aveva ancora scoperto che fine avesse fatto Emilio, almeno fino al pomeriggio di ieri, venerdì 25 agosto, quando gli agenti dell’arma hanno rinvenuto il suo corpo senza vita.

Le indagini dei carabinieri

Se il corpo dell’anziano è già stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, i carabinieri stanno proseguendo le indagini per scoprire le cause della morte. Dalleprime informazioni che arrivano, sembra che l’anziano volesse raggiungere un terreno di sua proprietà nelle vicinanze quando è rimasto impantanato con l’auto. Non avendo il cellulare con sè, Emilio non è riuscito a chiamare nessuno che lo potesse aiutare.