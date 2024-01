Coez e Frah Quintale conquistano i palazzetti con Lovebars Tour

Bologna, 18 gen. (askanews) – Coez e Frah Quintale hanno cominciato il loro viaggio live con Lovebars Tour 2024 debuttando ufficialmente a Bologna, dove hanno infiammato il pubblico con le loro hit senza tempo. Protagonisti sui palchi più importanti nelle principali città italiane con un tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sono quattro palazzetti sold out (il 18 gennaio a Napoli, il 20 gennaio a Catania, il 27 gennaio a Roma e il 29 gennaio a Milano) ad attendere Coez e Frah Quintale, che proseguiranno anche nelle città di Roma (raddoppia il 26 gennaio) e Firenze (1° febbraio).

Versatile e trasversale, la musica dei due artisti da sempre unisce diverse generazioni, dagli amanti dell’hip-hop old school ai giovani amanti del cantautorato. È per questo motivo che i numeri e il successo di Coez e Frah Quintale hanno trovato riscontro anche nella dimensione live: Lovebars Tour 2024, che ha registrato ben quattro sold out, è partito con un’anteprima al PalaUnical di Mantova per poi debuttare ufficialmente all’Unipol Arena di Bologna il 13 gennaio, dove Coez e Frah Quintale hanno dimostrato non solo di avere una capacità naturale di connettersi con il pubblico, ma anche di avere un solido repertorio a cui attingere, da La musica non c’è di Coez a Sì, ah di Frah Quintale, per costruire un live fatto di canzoni, una dimensione unica in cui è la musica ad avere il ruolo più importante. Lovebars Tour 2024 cattura dal primo momento, tra voci che si uniscono ed emozioni travolgenti.

Tra i brani più suonati in radio dell’estate il singolo “Alta marea” è certificato doppio disco di platino.

In equilibrio tra rap e cantautorato, l’album Lovebars racchiude l’evoluzione dello stile di Coez e Frah, che, fondendo le loro voci e il loro stile autoriale, hanno dimostrato ancora una volta che “non si vince da soli, ma ci si allea”.