Coinbar, il futuro dei pagamenti digitali sta nelle criptovalute

Roma, 19 set. (askanews) – I pagamenti digitali sono all’ordine del giorno e la blockchain è una realtà sempre più presente nella nostra quotidianità. A Roma è andato in scena, presso il quartier generale di Coinbar in via Barberini, CRYPTOROM-UP X.

L’evento è stato organizzato da CRYPTOROMA, la community che mira a connettere Crypto e Web3 Enthusiasts nella Capitale e dintorni. A margine dell’evento abbiamo parlato con Antonello Cugusi, CEO di Coinbar:

“Coinbar è un exchange italiano che aiuta le aziende a utilizzare la tecnologia blockchain e le criptovalute. I pagamenti con criptovalute sono ormai una realtà, tantissimi merchant li stanno utilizzando in diversi settori perché forniscono la possibilità di utilizzare strumenti di engagemant finora sconosciuti”.

Sul ruolo dei pagamenti digitali e di quanto, ad oggi, siano aumentate le transazioni in valute digitali, abbiamo parlato con Fabiano Taliani COO di Coinbar:

“Il ruolo dei pagamenti digitali è quello di aiutare i commercianti, è noto che il contante abbia un costo per il commerciante, il pagamento digitale in qualche modo aiuta a sopperire a questi costi di gestione. Ormai sono circa 600/650 i merchant in Italia che accettano pagamenti con criptovalute, da grandi catene a piccole realtà. Sono tanti i commercianti che si sono presi questa fetta di mercato”.

Una vera e propria rivoluzione nel mondo dei pagamenti e soprattutto per gestori e proprietari di locali che potranno aprirsi verso una nuova proposta di pagamento.