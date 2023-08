Colaninno: Giachetti (Aidda), 'aveva visione innovativa, intelligente e proiettata a futuro'

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – "Ci lascia un uomo di valore e un imprenditore competente e professionale". Così Antonella Giachetti, presidente nazionale di Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda) commenta la morte di Roberto Colaninno, imprenditore, attualmente presidente di Immsi e presidente e amministratore delegato di Piaggio.

"Colaninno rappresenta una parte della storia imprenditoriale italiana -aggiunge Giachetti-; in ogni realtà industriale e finanziaria in cui ha portato la propria esperienza, dall'Olivetti a Telecom fino alla Piaggio, ha sempre mostrato una visione innovativa, intelligente, proiettata al futuro, costruendo un prestigio non solo nazionale, ma anche internazionale. Siamo vicini alla famiglia in questo triste momento".