Coldiretti stima che il 40% della popolazione italiana abbia già iniziato o stia per iniziare una dieta allo scopo di perdere quei 2 chili in più accumulati durante le vacanze natalizie. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tornare in forma dopo le feste, in modo semplice e naturale.

Coldiretti: italiani ingrassati

L’inverno, in generale, le vacanze natalizie, in particolare, presentano risvolti positivi e, in alcuni casi, persino qualche risvolto negativo, con particolare riferimento ai chili in più sulla bilancia. A confermarlo è Coldiretti, che stima che, già a partire da questi giorni, il 40% degli italiani ha iniziato una dieta per tornare in forma e perdere quei 2 chili in più che ha preso.

Stando alle stime di coldiretti, gli italiani, quest’anno, non hanno rinunciato a pandoro e panettone, spumante, cotechino e zampone, pane e frutta secca, per una spesa complessiva superiore ai 5,2 miliardi di euro.

Coldiretti italiani ingrassati: consigli

Se, da un lato, Coldiretti conferma l’aumento di peso per il 40% della popolazione, dall’altro, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti conferma i buoni propositi di quel 40%, ovvero, ovvero una dieta rigorosa e disintossicante, per recuperare il peso forma ottimale.

Coldiretti consiglia di consumare, per questa ragione, frutta e verdura di stagione. Per quel che riguarda la frutta, si consiglia il consumo regolare di kiwi, arance, mele e pere, per quel che riguarda la verdura, si consiglia il consumo regolare di zucca e zucchine, radicchio, cicoria, spinaci, insalata, carote e finocchi. La verdura va condita con olio extravergine d’oliva e limone. Il primo, ricco di tocoferolo, è un antiossidante che aiuta a combattere l’invecchiamento cellulare e favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche, il secondo purifica l’organismo, fluidifica e depura il sangue e allevia i disturbi gastrointestinali.

