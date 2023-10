Coldiretti-Philip Morris, rinnovato l'accordo sul tabacco

Roma, 17 ott. (askanews) – Coldiretti e Philip Morris Italia rinnovano l’accordo per l’acquisto del tabacco coltivato in Italia e per la sostenibilità dell’intera filiera tabacchicola. L’intesa sottoscritta durante l’evento “Cibo e agricoltura: sovranità alimentare, filiera, biodiversità” svolto nell’ambito del Villaggio Coldiretti a Roma, ha visto la presenza del Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, del Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia, Marco Hannappel, del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del Segretario Generale, Vincenzo Gesmundo, e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. La filiera italiana del tabacco è la più importante in Europa e contribuisce a garantire prevedibilità commerciale, sostenibilità di lungo periodo e una migliore competitività a circa 1000 imprese tabacchicole italiane attive in Campania, Umbria, Veneto e Toscana.

Marco Hannappel, Amministratore Delegato e Presidente Philip Morris Italia, ha dichiarato: “Si tratta di un progetto valido per cinque anni per un totale di 500 milioni di euro. Questo accordo unisce l’agricoltura italiana ad un impianto produttivo per noi fondamentale”.

Una firma importante, che fa seguito all’accordo pluriennale siglato a marzo tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Philip Morris Italia, che prevede investimenti fino a 500 milioni di euro tra il 2023 e il 2027 da parte di Philip Morris sulla filiera tabacchicola italiana, con l’impegno ad acquistare circa il 50% del tabacco italiano. Si tratta del più alto investimento nel settore da parte di un’azienda privata, l’unico ad avere un orizzonte temporale quinquennale, per garantire stabilità e pianificazione nel medio periodo ai coltivatori coinvolti.

Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo rinnovato l’accordo con Coldiretti fino al 2027, pensiamo di arrivare anche fino al 2032. La nostra intenzione è quella di offrire un prodotto innovativo, totalmente Made in Italy, fino all’industria e poi alla commercializzazione”.

Al villaggio contadino della Coldiretti anche il Presente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato a decine di migliaia di contadini provenienti da tutta Italia. Un progetto che ha a cuore la diffusione delle buone pratiche agricole e del lavoro, che promuove iniziative volte alla riduzione di emissioni di CO2 e all’uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, fino alla tutela della biodiversità a tutela della natura e del nostro pianeta rappresentando un modello unico a livello internazionale.