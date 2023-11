Parte il 4 dicembre il “click day” per Colf e badanti 2023, previsto dal decreto flussi. Scopriamo insieme come fare la domanda.

Colf e badanti, click day il 4 dicembre: ecco come fare domanda

Il 4 dicembre parte il click day, previsto dal decreto flussi, che vede la possibilità di autorizzare all’ingresso in Italia 9.500 persone non comunitarie con finalità di essere assunte come colf e badanti. Fino al 26 novembre, come si legge sul sito del Viminale, sarà possibile precompilare i moduli di domanda sul sito portaleservizi.dlci.interno.it. Le istanze potranno essere trasmesse in via definitiva solo in modalità telematica a partire dal 4 dicembre per lavoro subordinato non stagionale, assistenza familiare e socio-sanitaria, conversioni. Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023 e per poterle inoltrare è necessario essere in possesso di un’identità digitale Spin o della Carta d’identità elettronica.

Colf e badanti, click day il 4 dicembre: numeri e studio

Saranno complessivamente 136mila i lavoratori non comunitari che potranno entrare regolarmente in Italia grazie al decreto flussi 2023. Sono previsti 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Secondo il sindacato Assindatcolf, però, il decreto flussi, che prevede l’ingresso di 9.500 persone, è insufficiente perché il fabbisogno nell’assistenza familiare è di almeno 23mila persone l’anno. Secondo il Rapporto presentato dal sindacato, per coprire il fabbisogno servono fino a 23mila lavoratori non comunitari l’anno da assumere come colf, badanti e babysitter, circa 68mila nel triennio 2023-2025, contro le 28.500 unità effettivamente autorizzate nello stesso periodo. Nel Rapporto 2023 viene tracciato un ‘identikit’ del collaboratore familiare, che è donna (86,4%), di origine straniera (69,5%) e di età medio alta.