Colla (Regione E.Romagna): "E' lockdown di competenze"

Bologna, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Ci troviamo in un lockdown delle competenze. E siamo un grande Paese manifatturiero a demografia piatta, e questo vuol dire che è un paese che arretra. La natalità non è nè di destra nè di sinistra, ma è la cifra del nostro futuro".

Lo ha detto Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione della Regione Emilia Romagna, intervenendo al Festival del lavoro a Bologna.

"Il mercato del lavoro familistico, amicale non regge più. Se vai in un Its di questa regione dopo tre mesi il 95% trova un lavoro dignitoso. Iniziamo a pensare a un apprendistato di qualità, perchè se lasciamo una precarietà così avremo prodotti precari. Sono le teste che fanno la differenza della qualità di una regione e di un Paese", ha concluso Colla.