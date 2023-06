L’incidente è avvenuto nella mattina di ieri, venerdì 2 Giugno, sul versante francese del Colle dell’Agnello, sulla Route départementale 205. Stefano Porretta era alla guida della sua motocicletta, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Troppo gravi le ferite riportate: il 30enne ha perso la vita.

Incidente in moto sul Colle dell’Agnello: morto Stefano Porretta

L’uomo originario di Saluzzo, che nella vita lavorava come massoterapista, ma faceva anche il calciatore (militava in terza categoria), aveva deciso di passare la mattina del 2 Giugno in moto. Nel percorrere il vallone dalla parte italiana, per motivi ancora da accertare, Stefano ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il 30enne non ce l’ha fatta: è morto.

L’ultimo saluto della squadra

La Calcistica Enviese, la squadra di cui Porretta era capitano, ha scritto un messaggio su Facebook per il calciatore scomparso: “Oggi salutiamo un compagno di squadra che non si risparmiava mai, un fratello esemplare, una persona straordinaria che lascerà sicuramente un enorme vuoto nei nostri cuori.”