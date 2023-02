Collina: "Comunicazione decisioni Var per rendere interventi più comprensibili"

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La comunicazione in diretta delle decisioni del Var è in fase di sperimentazione in occasione della Coppa del Mondo per Club Fifa in Marocco. La sperimentazione è stata approvata dall'Assemblea annuale dell'Ifab nel gennaio 2023 e il presidente del ...

(Adnkronos) – La comunicazione in diretta delle decisioni del Var è in fase di sperimentazione in occasione della Coppa del Mondo per Club Fifa in Marocco. La sperimentazione è stata approvata dall'Assemblea annuale dell'Ifab nel gennaio 2023 e il presidente del Comitato arbitri della Fifa, Pierluigi Collina ha spiegato i motivi: “Abbiamo deciso di fare questo processo perché abbiamo ricevuto alcune richieste per rendere più comprensibile la decisione presa dall'arbitro dopo un intervento del Var per tutti gli attori del calcio, ovvero gli spettatori allo stadio, o davanti alla televisione”, ha spiegato Collina.

"Poiché la lingua potrebbe essere uno dei problemi, abbiamo pensato che questa Coppa del Mondo per club Fifa sarebbe stata perfetta perché è una competizione multilingue, con squadre e, ovviamente, spettatori coinvolti provenienti da tutti e sei i diversi continenti".

Il processo è qualcosa che gli appassionati di calcio di tutto il mondo considereranno sicuramente un'innovazione, sebbene in alcuni altri sport l'uso di tale tecnologia per informare i tifosi delle decisioni degli ufficiali di gara sia più comune.

“Devo dire che ci sono altre esperienze in altri sport, in particolare la NflL nel football americano, che lo fanno da parecchio tempo. Sembra che gli arbitri siano abbastanza a loro agio con questo sistema”, ha continuato Collina. “Nel calcio, la lingua potrebbe essere un problema, soprattutto quando devi fare questo annuncio in una lingua che non è la tua lingua madre. Potrebbe non essere così facile. Ma poiché l'annuncio sarà piuttosto conciso, sono molto fiducioso che gli arbitri si sentiranno a proprio agio".

Il processo proseguirà fino alla finale di Rabat l'11 febbraio, mentre attualmente sono in corso discussioni su un ulteriore processo di sperimentazione in occasione della Coppa del Mondo Fifa Under 20 in Indonesia entro la fine dell'anno. A seconda dell'esito di questi percorsi, utilizzo alla Coppa del Mondo femminile Fifa in Australia e Nuova Zelanda 2023 a luglio e agosto non è stata esclusa.