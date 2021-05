Collisione tra due aerei in Colorado, per fortuna senza vittime

Denver, 13 mag. (askanews) – Brivido nei cieli del Colorado, negli Stati Uniti dove due aeroplani sono entrati in collisione nei pressi dell’aeroporto di Denver, fortunatamente senza causare vittime.

I 2 piloti a bordo di uno dei due, un monomotore Cirrus “Sr-22” da turismo, sono riusciti a estrarre il paracadute balistico d’emergenza e a far atterrare l’aereo in un campo, come si vede in questo video amatoriale diffuso online.

L’altro aereo, un Fairchild “Metroliner 23”, piccolo bimotore cargo della compagnia locale Key Lime Air, è riuscito a effettuare un atterraggio d’emergenza al Centennial Airport di Denver nonostante i notevoli danni alla cabina.

“Non ci sono stati incendi nè perdite di carburante sul luogo dell’incidente”, ha spiegato un portavoce della polizia locale.

Personale del National Transportation Safety Board (Ntsb), l’ente deputato alla sicurezza del volo negli Stati Uniti e della Federal Aviation Administration (Faa) si è subito recato sul posto per indagare sull’esatta dinamica di quanto accaduto.