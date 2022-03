Colomba pasquale artigianale: dove ordinarla online

Dai gusti classici con mandorle e agrumi canditi sino a quella con cioccolato e pere oppure ai frutti, sono le tantissime offerte di colomba pasquale.

Tra poco meno di un mese si celebra la Pasqua e sono diversi i dolci e le leccornie che si possono mangiare per questa occasione. Tra i dolci tipici, non può assolutamente mancare la colomba pasquale artigianale in vari gusti per accontentare il palato di tutti. Ecco quale comprare e alcune delle migliori da ordinare online.

Colomba pasquale artigianale

È il dolce più apprezzato e venduto durante il periodo pasquale, molto amata da grandi e piccini. Il mercato offre tantissimi tipi di colomba pasquale in grado di mettere d’accordo i gusti di chiunque. Negli ultimi anni è aumentata di molto la tendenza dei consumatori di optare per l’acquisto di una colomba artigianale realizzata dai grandi pasticceri.

Sono una prelibatezza a cui nessuno è in grado di resistere. Un prodotto di qualità dal buonissimo gusto, adatto anche per un regalo a un amico o parente. Un dolce che si caratterizza per un impasto molto soffice e gustoso che può essere a base di creme di vario gusto in modo da adattarsi alle esigenze di ogni cliente e al suo palato.

Per capire se si tratta di un prodotto artigianale è bene leggere attentamente l’etichetta presente sulla confezione in modo da capire quali siano gli ingredienti con cui è preparata. In commercio la colomba pasquale si trova in tantissimi gusti e tutto dipende da cosa piace a chi si ha intenzione di regalarla. Per coloro che amano i sapori un po’ particolari e diversi dal gusto classico, si può optare per una colomba pasquale al caramello salato.

Oltre alla colomba classica, questo dolce artigianale si contraddistingue anche per una serie di gusti e sapori diversi. Si trovano infatti sia con scorza d’arancia e fragoline semi candite oppure all’essenza di menta o al sapore di cioccolato. Alcuni pasticceri e maestri in questo campo la propongono con crema al limoncello di Sicilia per un gusto un po’ più forte.

Colomba pasquale artigianale online

Dal momento che la Pasqua si avvicina e non sempre, a causa del lavoro e dei tanti impegni, è possibile andare a fare la spesa al supermercato, moltissimi consumatori ne approfittano per poter comprare la colomba pasquale artigianale online. Un modo dolce e carino per spedire un piccolo pensiero a qualcuno lontano e che non può festeggiare questo periodo con la famiglia.

Moltissime firme della pasticceria si sono organizzate potenziando il loro e-commerce e aprendo il loro shop online per ordinare questo dolce. A prescindere dai gusti, che possono essere classici o anche guarnita in modo speciale, sicuramente non manca assolutamente sulle tavole. Ci sono shop online e siti web che permettono di sceglierla, tra le tantissime presenti nel catalogo, in modo da riceverla direttamente a casa.

Fare acquisti online o su e-commerce come Amazon è molto facile perché basta digitare il tipo di colomba pasquale che si desidera, cliccare sull’oggetto interessato e leggere tutte le informazioni relative al prodotto. Basta poi metterla nel carrello e procedere all’ordine pagando con la carta di credito in modo da averla a casa in pochissimo tempo.

Inoltre, su questo noto e-commece, chi è iscritto al servizio Amazon Prime può averla direttamente a casa anche in poche ore oppure inserire l’indirizzo di consegna a cui recapitarla in modo che un amico o familiare possano ricevere questo dolce pensiero e celebrare così la Pasqua insieme alla famiglia. Gli shop online permettono anche di personalizzare la propria colomba pasquale scegliendo la farcitura che più piace.

Colomba pasquale artigianale Amazon

Come anticipato precedentemente, sul noto e-commerce di Amazon si possono trovare tantissime offerte per questo dolce. Se si clicca sulla foto si visualizzano le informazioni relative al prodotto. Qui la classifica con i migliori articoli di colomba pasquale artigianale tra quelli più apprezzati dagli utenti con una descrizione di ogni articolo.

1)Flamigni colomba pasquale farcita

Una colomba da 950 grammi a base di cioccolato fondente e crema pasticcera con granella di cioccolato fondente. Un prodotto di origine italiana senza agrumi canditi. Un marchio che soddisfa i gusti di ogni consumatore confezionato in una scatola di colore viola. In vendita con lo sconto del 20%.

2)Colomba pasquale pere e cioccolato

Un prodotto made in Italy dall’incarto rustico artigianale di alta pasticceria molto dolce, a base di pere e cioccolato. Un dolce con ingredienti di qualità, autentici.

3)Bonfissuto colomba ai frutti di bosco

Una confezione da 1 kg per una produzione artigianale con copertura di cioccolato bianco, mirtilli e fragoline che arricchiscono l’impasto. Ha un incarto molto elegante che assomiglia alle maioliche siciliane. Un prodotto di origine italiana originario della provincia di Agrigento. In sconto con il 37%.

