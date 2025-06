Colombia: arrestato un minorenne accusato di tentato omicidio del senatore Uribe

Un'adolescente arrestato per il tentato omicidio del senatore Uribe, mentre la violenza in Colombia aumenta.

Un grave fatto di cronaca scuote la Colombia: un ragazzo di soli 15 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del senatore e candidato presidenziale Miguel Uribe. L’incidente è avvenuto sabato scorso, quando Uribe, 39 anni, è stato colpito alla testa e ora lotta per la vita in ospedale.

Il tentato omicidio

Il giovane, ritenuto un sicario a pagamento, è stato formalmente accusato di aver tentato di assassinare il politico conservatore. Durante l’incidente, Uribe si trovava in un comizio a Bogotá, quando il ragazzo ha aperto il fuoco, sparando almeno otto colpi. Due proiettili hanno centrato il senatore alla testa, mentre uno lo ha colpito a una gamba. È stato subito soccorso e trasportato in condizioni critiche.

Le dichiarazioni della famiglia

Maria Claudia Tarazona, moglie di Uribe, ha espresso la sua angoscia ai giornalisti riuniti davanti all’ospedale: “Nessuna famiglia in Colombia dovrebbe vivere un’esperienza simile. Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo provando”.

Il padre di Uribe Londono ha ringraziato i columbiani e il mondo per il supporto e le preghiere. “Miguel ha unito il Paese in un momento in cui la violenza deve essere fermata”, ha affermato.

Motivi e contesto dell’attacco

Non sono chiari i motivi per cui il senatore sia stato attaccato. In quel momento, non stava conducendo una campagna di primarie e i sondaggi lo vedevano indietro rispetto ad altri candidati. Le immagini catturate durante l’attacco mostrano Uribe mentre parlava ai sostenitori, prima di essere colpito.

I dettagli dell’arresto

Il presunto assalitore è stato fermato da agenti della sicurezza sul posto e in seguito è stata recuperata una pistola Glock 9mm. In un video, il giovane urla di essere stato ingaggiato da un narcotrafficante locale. Un’altra clip mostra il ragazzo, ferito, mentre cerca di fuggire, affermando: “Ho fatto tutto per i soldi, per la mia famiglia”.

Reazioni e violenza in aumento

Il giovane ha respinto le accuse in tribunale, dove è stato formalmente accusato di tentato omicidio e possesso illegale di arma da fuoco. Nonostante la gravità delle accuse, essendo minorenne, rischia solo un massimo di otto anni in un centro di riabilitazione.

La Colombia, nel frattempo, è stata travolta da un’ondata di violenza. Nella parte sud-occidentale del Paese, attacchi con bombe e colpi di arma da fuoco hanno causato la morte di almeno sette persone, un evento che riporta alla mente i periodi più bui del passato.

Un clima di insicurezza

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha accusato un’organizzazione criminale internazionale di essere dietro l’attacco a Uribe, ma senza fornire prove. Il ministro dell’Interno ha accennato a possibili collegamenti tra l’attacco e i gruppi ribelli che ora si finanziano attraverso il traffico di droga. In risposta, il governo ha intensificato la sicurezza per funzionari e leader dell’opposizione.

Critiche alla strategia di sicurezza del governo

Uribe è un critico della strategia di sicurezza di Petro, sostenendo che il suo approccio non fa altro che aumentare la violenza. Al momento dell’attacco, il senatore era protetto da due bodyguard forniti dallo Stato, ma il suo avvocato ha dichiarato che aveva richiesto un aumento della sicurezza.

La situazione in Colombia è complessa e in continua evoluzione. Mentre il senatore Uribe lotta per la vita, il Paese è chiamato a confrontarsi con una realtà che sembra ripercorrere i sentieri di una storia di violenza e paura.