Bogotà, 10 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Corte costituzionale della Colombia ha ordinato il ritorno delle corride a Bogotà e ha chiesto alle autorità locali di utilizzare l'arena come unico e permanente palcoscenico per questo tipo di spettacolo. Nella sua sentenza...

Bogotà, 10 gen.

(Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Corte costituzionale della Colombia ha ordinato il ritorno delle corride a Bogotà e ha chiesto alle autorità locali di utilizzare l'arena come unico e permanente palcoscenico per questo tipo di spettacolo. Nella sua sentenza, la Corte ha esortato le autorità della capitale colombiana a rispettare una sentenza del 2013, che specifica che, finché il Congresso non si pronuncerà in merito, le corride non possono essere vietate.