Colombia, crolla un ponte: auto e tir nel fiume, due agenti morti

Roma, 14 apr. (askanews) – Le autorità colombiane stanno indagando sulle cause del crollo di un ponte a Quìndio, nell’Ovest del Paese, che ha causato la morte di due poliziotti. Le immagini del ponte El Alambrado crollato sono diventate virali sui social network, con camion e auto caduti nel fiume La Vieja e altri veicoli intrappolati sopra; sono state girate pochi minuti dopo l’incidente da chi percorreva la strada che collega i dipartimenti di Quindìo e Valle del Cauca. Queste dall’alto, girate poco dopo, sono impressionanti.

L’Agenzia nazionale per le infrastrutture (ANI) indaga sul cedimento improvviso, bisognerà stabilire se sia dovuto al progressivo deterioramento della struttura a causa del passaggio di carichi molto pesanti, a una mancata manutenzione o a un sabotaggio. Non si escludono ipotesi, ha detto William Camargo, presidente dell’Agenzia. “Bisogna verificare i carichi statici, i carichi dinamici ed esplorare anche la possibilità che siano stati generati alcuni effetti su elementi strutturali molto piccoli che avrebbero potuto avere un impatto sulla stabilità del ponte per opera di mani intenzionate a causare danni” ha dichiarato Camargo.

Quattro camion, due dei quali della polizia carichi di armi, e un’auto sono caduti nel vuoto quando il ponte è crollato, hanno riferito le autorità. Due agenti di 38 e 44 anni sono morti e 15 persone sono rimaste ferite.