Home > Askanews > Colombia, il Paese della bellezza come rete di esperienze

Colombia, il Paese della bellezza come rete di esperienze

Madrid, 24 gen. (askanews) – Alla FITUR di MAdrid, uno dei principali appuntamenti mondiali del turismo, Adriana Marìa Mejìa Aguado, direttrice generale di Artesanìas de Colombia, racconta la strategia con cui la Colombia punta a consolidare il proprio ruolo nel turismo globale.

Biodiversità, ricchezza culturale e saperi artigianali diventano il cuore di un’offerta che valorizza le identità locali, la gastronomia e le tradizioni come elementi distintivi dei diversi territori.

Una visione che si allarga anche a itinerari inclusivi e a nuove forme di turismo, con l’obiettivo di presentare il Paese come una rete di esperienze autentiche, capace di unire patrimonio naturale e progresso sociale.

“Indubbiamente la Colombia è il paese della bellezza – dice Mejìa Aguado -. È importante sapere che la Colombia è la prima destinazione turistica del Sud America, la terza in America Latina ed è tra i 20 paesi al mondo più visitati per la bellezza dei suoi territori e per quelle destinazioni di pace ricche di biodiversità. Si distingue inoltre per la multiculturalità della cucina tradizionale, i bocconi tipici e soprattutto per quei saperi ancestrali e tradizionali impressi nell’artigianato che rappresenta il mestiere degli artigiani e delle artigiane in tutti i territori della Colombia”.

“Grazie al supporto del Ministero del Commercio, dell’Industria e del Turismo, della ministra Diana Marcela Morales, della presidente di ProColombia Carmen Caballero, del direttore generale di Fontur, il dottor Mejìa, e soprattutto dell’ambasciatore della Colombia in Spagna, Eduardo Àvila Navarrete, si sta svolgendo un lavoro congiunto. Questo impegno – sottolinea la dirigente – mira a far conoscere oggi la grande rotta turistica del gruppo LGBITQ+, un percorso creato per essere inclusivi e offrire un’offerta aperta a tutti i visitatori della Colombia, il paese della bellezza. Viene inoltre invitata la consultazione del sito colombiaartesanal.com.co, dove si possono trovare itinerari turistici nei 32 dipartimenti della Colombia, il Paese della bellezza”.

di Pubblicato il