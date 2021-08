Colombia: indagine su reclutamento oltre 18 mila minorenni da parte delle Farc

Madrid, 10 ago. (Adnkronos/Europa Press) – La Giurisdizione speciale per la pace (Jep) in Colombia ha concluso un'indagine preliminare in cui ritiene che almeno 18.677 minorenni sarebbero stati reclutati dalle Farc tra il 1996 e il 2016. I minorenni, secondo la giustizia colombiana che indaga e giudici i responsabili del conflitto, non solo sarebbero stati costretti a imbracciare le armi ma sarebbero stati vittime anche di violenze sessuali, torture, sparizioni e omicidi.

"È il quadro migliore che si possa fare in questo momento", ha spiegato il gip che si occupa del caso, Lily Rueda.

Le autorità colombiane in precedenza stimavano che tra il 1971 e il 2016 circa 6.230 minori fossero stati reclutati con la forza dai diversi gruppi armati operanti nel paese, sebbene attribuissero la maggior parte dei casi alla guerriglia ormai defunta.