Colombia, una 16enne si fa un tatuaggio durante la gravidanza: rimane paralizzata e perde il bambino

Non sono bastati i numerosi interventi, Luisa è ancora paralizzata. La storia di una ragazza a cui un tatuaggio in gravidanza ha cambiato la vita.

Una ragazza colombiana ha raccontato su Facebook il dramma che ha vissuto quando aveva solo 16 anni. La giovane era incinta e a causa di un tatutaggio la sua vita è cambiata per sempre.

L’arte del tatuaggio è diffusa in tutto il mondo e piace sia ai ragazzi che agli adulti. In alcuni casi rari, però, il tatuaggio può rivelarsi anche fatale a causa di allergie o infezioni. Nel caso di Luisa Fernanda Buitrago, un tatuaggio le ha causato la paralisi delle gambe e la perdita del bambino che portava in grembo. La giovane si è sfogata sui Social Network.

La storia di Luisa Fernanda Buitrago

Luisa aveva deciso di tatuarsi una scritta sotto il seno mentre era in gravidanza e mai avrebbe pensato che da quel momento avrebbe dovuto rinunciare a due cose: suo figlio e le sue gambe. Dopo il tatuaggio, Luisa aveva cominciato ad avvertire dolori alle gambe e ad avere diversi problemi di salute. Fatti i necessari controlli, i medici le avevano diagnosticato un’infezione che aveva colpito il midollo spinale. Nonostante i numerosi interventi, però, Luisa non è tornata a camminare ed ora è costretta a vivere in sedia a rotelle.

Necessari altri interventi

Nonostante le mille difficoltà, la ragazza è ottimista e lo si deduce dai numerosi post che condivide su Facebook. Come riporta Your Edu Action, Luisa dovrà subire altri interventi chirurgici con la speranza di tornare a sentire le sue gambe. La strada è ancora lunga, ma con la forza di volontà e con l’aiuto dei medici, la giovane potrebbe tornare ad essere autonoma.