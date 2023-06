Home > Askanews > Colonna di fumo e ceneri: in Indonesia erutta il vulcano Anak Krakatoa Colonna di fumo e ceneri: in Indonesia erutta il vulcano Anak Krakatoa

Roma, 9 giu. (askanews) – In Indonesia ha eruttato il vulcano Anak Krakatoa, rilasciando in cielo una colonna di fumo e ceneri per oltre tre chilometri, secondo le autorità. Non ci sono notizie, per ora di danni o vittime. L’isola vulcanica è emersa dal mare all’inizio del secolo scorso, dal cratere formatosi dopo l’eruzione del Monte Krakatoa nel 1883. “Anak Krakatoa”, che significa “Figlio di Krakatoa”, ha rilasciato nell’atmosfera dense nubi di cenere sullo stretto che separa l’isola da Java e Sumatra. Lo status dell’Anak Krakatoa si trovava al secondo livello massimo di allerta, dopo che le autorità lo hanno elevato nel 2022 in seguito a un’intensa attività del vulcano. Il cratere è in parte collassato nel 2018 dopo una forte eruzione che causò uno tsunami e la morte di più di 400 persone.

