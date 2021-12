In Colorado un uomo armato ha ucciso cinque persone e ne ha ferite due. L'assassino è stato colpito a morte dalla polizia.

Colorado, killer di estrema destra spara e uccide cinque persone

Nella notte di lunedì 27 dicembre, in Colorado, un uomo armato ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre due, tra cui un poliziotto, prima di essere colpito a morte. Come ha spiegato la polizia, l’uomo ha aperto il fuoco in luoghi diversi, a Denver e Lakewood. Prima è entrato in un negozio di tatuaggi a Denver e ha ucciso due donne e ferito un uomo. L’uomo armato si è spostato in una casa di Denver, dove ha sparato ad un uomo che si trovava all’esterno, uccidendolo.

Infine si è spostato a Lakewood, dove ha sparato ad un uomo in un altro negozio di tatuaggi, prima di entrare in un hotel dove ha sparato ad una receptionist, uccidendola.

Colorado, killer di estrema destra spara e uccide cinque persone: “Una sparatoria con gli agenti”

Utilizzando le informazioni che sono riusciti a reperire dopo il primo attacco, i poliziotti di Lakewood sono stati in grado di identificare l’autore, che nel frattempo si era spostato.

“C’è stata una sparatoria con i nostri agenti e il killer è stato colpito” ha dichiarato il portavoce della polizia di Lakewood, John Romero, aggiungendo che l’uomo armato è stato poi “dichiarato morto sulla scena“.

Colorado, killer di estrema destra spara e uccide cinque persone: movente sconosciuto

La poliziotta di Lakewood che ha sparato al killer dovrà subire un’intervento chirurgico, ma “sta bene, come ha dichiarato in conferenza stampa Romero.

“Da quello che sappiamo, sembra che il criminale avesse come obiettivo individui specifici” ha spiegato la polizia di Denver. Gli investigatori non hanno ancora stabilito il movente di questi attacchi.