Colorado, sparatoria a Denver: 4 morti tra cui l’aggressore e 3 feriti

Tragedia in Colorado, in particolare a Denver, dove nel pomeriggio di lunedì 27 dicembre 2021 si è verificata una sparatoria in cui sono morte quattro persone e ne sono state ferite tre. Un uomo ha aperto il fuoco in diverse zone della città per poi rimanere lui stesso ucciso.

Sparatoria a Denver

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17. Secondo la ricostruzione della Polizia, il sospetto avrebbe inizialmente ucciso due donne e ferito un uomo per poi dirigersi verso un’altra zona della città e ferire mortalmente una terza persona. Gli agenti sono immediatamente intervenuti e hanno iniziato ad inseguire l’aggressore che dapprima è riuscito a fuggire ma in seguito è stato localizzato dalle forze dell’ordine a Lakewood, sobborgo della città.

Sparatoria a Denver: ucciso l’aggressore

Ha dunque continuato la sua fuga a piedi aprendo il fuoco contro la Polizia per poi entrare in un albergo dando il via ad un’altra sparatoria in cui ha esploso un colpo di pistola nella direzione di uno dei dipendenti. Nel conflitto è rimasto ferito anche un agente e l’aggressore è stato freddato e ucciso dalla Polizia. Gli inquirenti non hanno ancora stabilito il movente che ha provocato la follia omicida dell’uomo.