Colori e musica al Carnevale dei “Bianchi e Neri” in Colombia

Pasto (Colombia), 7 gen. (askanews) – Musica, danze e colori a Pasto, in Colombia, per il Carnevale dei “Neri e dei Bianchi”. La più grande manifestazione del Sudovest del Paese, che celebra l’integrazione culturale. “Penso che il carnevale, per tutto il pubblico – afferma Andres Barrera, artigiano – sia cercare in questi tre-quattro giorni di festa, un’occasione per esorcizzare tutto ciò che è stato vissuto durante l’anno. Sono 3-4 giorni di euforia, occasione per poter tirare fuori tutte le energie e partecipare a un godimento interiore”.

Il Carnevale dei Neri e dei Bianchi è stato proclamato dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’umanità. La Giornata dei Neri commemora la liberazione degli schiavi, la festa dei Bianchi invece è l’occasione per celebrare l’Epifania.