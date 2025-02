"Coloriamo il futuro"; la campagna UNHCR per i bambini rifugiati

Roma, 3 feb. (askanews) – Nel mondo, 7,2 milioni di bambini rifugiati non hanno accesso all’istruzione, privati di un diritto fondamentale e di una protezione essenziale contro sfruttamento, abusi e violenze.

Le principali barriere sono i costi insostenibili per le famiglie in fuga, mancanza di scuole, sovraffollamento delle classi e discriminazioni che colpiscono in particolare bambine e ragazze. La scuola rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio sicuro dove i bambini possono ritrovare speranza, normalità e opportunità per un futuro migliore.

Per rispondere a questa emergenza, l’UNHCR lancia la campagna “Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati”, attiva dall’1 al 23 febbraio 2025. Con una donazione al numero solidale 45588, tramite SMS o chiamata da rete fissa, si contribuirà a sostenere il programma “Primary Impact”, che mira a garantire l’accesso alla scuola a 250.000 bambini in 26 Paesi, tra cui Sudan, Siria e Burkina Faso, entro il 2027.