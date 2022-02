Colosseo: Corte rigetta ricorso Diego Della Valle contro Codacons, non fu diffamazione** (2)

(Adnkronos) – E’ inoltre vero, si legge nel documento della Corte d'Appello di Ancona, "che, come sottolineato dal primo giudice, il principale destinatario delle critiche è la P.A., nelle sua varie articolazioni, che avrebbe concluso un’operazione poco trasparente mediante il ricorso ad una procedura illegittima, nonchè l’autorità giurisdizionale (Tar e Consiglio di Stato), laddove non è neppure adombrato un comportamento di illecita interferenza degli appellanti nell’attività della P.A.

[…]. Anche nella delibera della Corte dei conti n. 8/2016 dopo una dettagliata ricostruzione della vicenda della sponsorizzazione si esprimono perplessità per la quantità e durata dei diritti concessi allo sponsor ed alla istituenda associazione 'Amici del Colosseo' di "diretta emanazione dello stesso". La II sezione della Corte d’Appello di Ancona ha quindi condannato Diego Della Valle a risarcire il Codacons con 18mila euro per le spese legali sostenute.

"Altro che diffamazione! La nostra battaglia contro Diego Della Valle e in difesa di un bene della collettività come il Colosseo era più che corretta, e anche in appello i giudici ci hanno dato pienamente ragione -commenta il presidente Carlo Rienzi- Ora Della Valle, che aveva chiesto niente di meno che 36 milioni di euro di risarcimento al Codacons, dovrà pagare i danni all’associazione, per un totale di 28mila euro tra spese di primo e secondo grado".