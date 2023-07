Il Colosseo è stato nuovamente sfregiato da un turista. Si tratta del terzo caso in poche settimane.

Il Colosseo è stato di nuovo sfregiato da un turista. Si tratta del terzo caso in poche settimane. Questa volta il colpevole è un 17enne tedesco.

Colosseo sfregiato da un 17enne tedesco: l’ennesima denuncia

Il Colosseo è stato sfregiato tre volte in poche settimane e due volte in pochissimi giorni. Dopo la ragazzina svizzera filmata e denunciata due giorni fa, ora è stato beccato uno studente tedesco di 17 anni. Lo studente, accompagnato dall’insegnante, è stato bloccato per deturpamento al Colosseo ed è stato denunciato dai carabinieri del comando di Piazza Venezia.

Il 17enne stava grattando una parete

I militari dell’Arma sono stati chiamati dal personale di vigilanza “Parco Archeologico del Colosseo” e hanno preso in consegna il 17enne tedesco, sorpreso e fermato mentre era intento a grattare una parete al piano terra, deteriorando una parte del Colosseo. Solo due giorni fa una guida turistica aveva filmato una turista svizzera di 17 anni mentre incideva una scritta sul muro del Colosseo.