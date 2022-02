Roma, 7 feb. (askanews) – I primi due colpi di cannone a salve danno il via ufficiale al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.

In tanti si sono riuniti a Londra a Green Park, vicino a Buckingham Palace, per assistere all’avvio delle celebrazioni per i 70 anni sul trono della sovrana 95enne.