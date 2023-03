Colpi di fucile contro la casa di una donna: un arrestato

Un uomo è stato arrestato per aver sparato con un fucile contro la casa di una donna. È successo tutto a Sarno, in provincia di Salerno.

Uomo spara contro la casa di una donna con un fucile

È stato arrestato il colpevole degli spari fatti contro un’abitazione situata nel comune di Sarno, in provincia di Salerno, al cui interno si trovavano una donna marocchina insieme ai quattro figli minorenni. I fatti risalgono al 6 gennaio scorso, e l’uomo era in possesso di un fucile.

Nel corso delle indagini, condotte dalla locale squadra di Polizia, sono stati acquisiti e visionati diversi filmati di impianti di videosorveglianza presenti sul luogo degli spari. Grazie ad essi, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo armato e anche alla dinamica dell’accaduto.

Le indagini

Dall’esito delle indagini, quindi, è scaturita la richiesta da parte del pubblico ministero – e accolta dal Gip – per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata eseguita nella giornata di mercoledì 1 marzo.

Ora il colpevole è indagato per una lunga serie di reati: detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, con l’aggravante di esser stato commesso il fatto da più persone riunite. Esplosioni di colpi di arma da fuoco lungo la pubblica via e in luogo abitato.