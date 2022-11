Colpisce la compagna con un matterello in testa a Oderzo: ricoverata in gravi condizioni

Ad Oderzo si è verificato un caso di tentato femminicidio: un uomo ha colpito violentemente la testa della compagna con un mattarello

Nella mattinata di oggi si è verificato un caso di femminicidio ad Oderzo, nella provincia di Treviso. Un uomo ha colpito violentemente la sua compagna alla nuca con un mattarello. Il tentato omicidio è avvenuto in via Sgarbariol e l’uomo, subito dopo l’atto, ha pensato di aver ucciso la donna e ha chiamato in orima persona i soccorsi: “Venite subito, l’ho ammazzata“. I carabinieri sono arrivati velocemente nel posto e hanno arrestato l’uomo che non ha opposto alcuna resistenza.

Adesso, bloccato e guardato a vista nella caserma di Oderzo, l’uomo è accusato di tentato omicidio.

Le condizioni di salute della donna

I carabinieri hanno trovato nella casa dell’uomo il corpo della compagna, con il volto coperto di sangue. La ragazza è stata trasportata velocemente in ospedale a Treviso. La donna è in condizioni critiche a causa dei fortissimi traumi subiti al volto e alla testa.