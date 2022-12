Colpita dal calcio di una mucca: donna grave in ospedale

Dramma in provincia di Salerno dove una 50enne è stata colpita all’improvviso dal violento calcio di una mucca: la donna grave in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita, per sua fortuna, sua e di chi ha temuto per le sue sorti.

Malgrado il pericolo che i media indicano come scampato però la vittima è stata soccorsa in gravi condizioni, tanto che nel pomeriggio del 3 dicembre, quando il fatto si era verificato, le era servita un’eliambulanza del 118.

Colpita dal calcio di una mucca

Ma cosa è successo in ordine a quell’incidente che nelle ultime settimane ha trovato molti casi omologhi anche con esito estremo nella cronaca di tutto il paese? Che in località Cognole di Sanza una donna di 50 anni è stata colpita dal calcio di una mucca.

Secondo il meticoloso racconto di Salerno Today la poveretta “è caduta a terra ed ha battuto violentemente la testa”.

L’allarme al 118 e l’arrivo dell’elicottero

Per fortuna le persone che si trovavano in quel momento con la donna hanno allertato subito il 118. Sul posto è giunta un’eliambulanza che ha condotto d’urgenza la ferita all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stata presa in cura dai sanitari.