In provincia di Grosseto un uomo viene colpito accidentalmente mentre accompagna gli amici a caccia: morto 53enne.

Fa scalpore la tragica fine di Giovanni Stentella che neanche stava partecipando a quella battuta maledetta ma che aveva solo voluto stare con gli amici mentre si avviavano a sparare ai colombacci.

Colpito accidentalmente con gli amici a caccia

Da quanto si apprende Giovanni è stato centrato dal colpo partito accidentalmente dal fucile di un amico. Tutto è successo a Pitigliano, nel Grossetano, per l’ultimo giorno venatorio: la vittima aveva approfittato della chiusura del suo negozio ed il 53enne residente a Narni Scalo, in provincia di Terni, si era avviato con gli amici.

I media spiegano che Giovanni è stato raggiunto “da un singolo colpo e si è accasciato a terra. Inutili i successivi soccorri allertati dagli stessi amici che hanno assistito impotenti alla scena”.

L’arrivo dei soccorritori ed il decesso

Sul posto sono arrivate a rezzo le unità di soccorso del 118 dell’Asl Toscana sud est e con essi anche l’elisoccorso il cui intervento però è stato vano. Pare che il colpo mortale sia partito dall’arma di un amico inciampato ma i particolari sono ancora oggetto di indagine.

Sui social è apparso un mesto messaggio di cordoglio: “Un tragico e banale incidente porta con sé un bravo ragazzo, un marito e un padre esemplare che ha sempre messo in primo piano la famiglia e il lavoro tanto da rinunciare quest’anno anche alla caccia”. E ancora: “Per la chiusura ha voluto passare una giornata con gli amici di sempre e durante il pranzo si è consumata la tragedia. L’ultimo giorno di caccia sarà per me e tutta la nostra famiglia tristemente ricordato come un giorno funesto“.