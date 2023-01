A Torino Mauro viene colpito alla testa da una bici. Ora è ancora ricoverato al CTO di Torino, in coma farmacologico e in prognosi riservata.

A Torino Mauro viene colpito alla testa da una bici.

Ora è ancora ricoverato al CTO di Torino, in coma farmacologico e in prognosi riservata.

Colpito alla testa da una bici a Torino, gli amici: “Lanciata con violenza”

“È stato improvviso, immediatamente colpito in testa“. Questo racconta Luca, uno degli amici di Mauro, la vittima di questo incidente.

Stavano facendo la coda per entrare in un locale di Torino, il The Beach, un locale del lato sinistro dei Murazzi di Torino, quando all’improvviso Mauro si ritrova con una bici addosso, che lo colpisce direttamente in testa.

“Abbiamo sentito delle gocce d’acqua venire dall’alto, abbiamo pensato a qualche piccione che aveva fatto cadere dell’acqua, ci siamo spostate sotto la tenda del locale, poi il tonfo”.

Torino, chi è la vittima dell’incidente

Ad essere stato colpito dalla bici è Mauro Glorioso.

È uno studente di medicina di 23 anni. Abita a Torino per sudio (i genitori sono di Palermo), e si trovava con amici all’entrata del The Beach di Torino quando è stato colpito da una bicicletta elettrica molto pesante, buttata dall’alto sui Murazzi.

Gli amici hanno lanciato un appello via social per trovare dei testimoni in un momento della notte, l’una, in cui quelle sono zone ancora piene di gente.

Da quella notte, tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio, Mauro si ritrova ricoverato al CTO.

Torino, la vittima ricoverata al CTO di Torino

Mauro è ancora ricoverato al CTO di Torino, in coma farmacologico.

La prognosi di Mauro è riservata. Le notizie dal CTO di Torino parlano di danni alle vertebre, forse permanenti. Da giorni Mauro è intubato.

Adesso ci sono la preoccupazione e le preghiere dei genitori arrivati di corsa da Palermo.

