Colpo di testa di Michelle Hunziker: boom di like per il suo nuovo taglio

Michelle Hunziker ha conquistato i fan con il suo nuovo look: per la prima volta la conduttrice ha deciso di accorciare la sua lunga chioma.

Dopo ben 25 anni di capelli lunghi e lisci Michelle Hunziker ha deciso di rivoluzionare il suo look, e lei stessa si è mostrata orgogliosa via social.

Michelle Hunziker: il nuovo look

Attraverso i social Michelle Hunziker ha mostrato ai fan il suo nuovo look: per la prima volta la showgirl ha detto addio alla sua lunga chioma liscia a favore di un caschetto moderno e movimentato.

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…”, ha scritto la showgirl svizzera, che a seguire si è mostrata con la parrucchiera che le ha tagliato i capelli: “Vi presento una donna coraggiosissima: Alessia Solidani, colei che senza timore si è sobbarcata la responsabilità di cambiare il mio look dopo ben 25 anni!! E voi amiche donne sapete BENISSIMO di cosa sto parlando! Infatti, come potete vedere, per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben 2 bicchieri di vino”, ha dichiarato la conduttrice, orgogliosa del suo nuovo taglio.

In tanti hanno mostrato di apprezzare il nuovo look della conduttrice: a metterle like infatti vi sono stati tanti amici, fan e colleghi. Mara Venier ha scritto tra i commenti al suo post: “Allora lo faccio anch’io! Sei luce amica mia”, mentre Anna Ferzetti ha aggiunto: “Stai da dio”, e Federica Panicucci le ha fatto eco scrivendo: “Wow!”. A quanto pare la stessa Michelle Hunziker sarebbe soddisfatta del risultato.

Michelle Hunziker: la vita privata

Anche il marito della showgirl svizzera, Tomaso Trussardi, ha mostrato di apprezzare il suo nuovo look, e infatti sui social ha condisivo uno scatto della showgirl con un’emoticon a forma di cuore. I due sono sposati dal 2014 e insieme hanno avuto due figlie, Sole e Celeste. Michelle Hunziker è madre anche di Aurora Ramazzotti, nata dalla sua precedente relazione con Eros Ramazzotti. Oggi la showgirl ha uno splendido rapporto con la figlia maggiore, che ha sempre avuto con lei un rapporto di grande complicità.