Colpo mortale a Voghera, Adriatici verso il processo o l’archiviazione

Colpo mortale a Voghera contro il molestatore-aggressore su cui aveva chiamato la polizia, Adriatici verso il processo o l’archiviazione

Colpo mortale a Voghera, Massimo Adriatici verso il processo o l’archiviazione dopo che la Procura di Pavia ha chiuso le indagini e notificato il 415 bis Cpp. Il 20 luglio del 2021 l’essessore leghista sparò ed uccise il 39enne marocchino Youns El Bossettaoui, venne indagato, arrestato e scarcerato per cessate esigenze di cautela e decorrenza termini ed oggi è iscritto a registro per eccesso colposo di legittima difesa.

Voghera, Adriatici verso il processo

L’ormai ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera è un indagato che potrebbe diventare a breve imputato in un dibattimento in cui far maturare la prova a carico o un prosciolto, deciderà il Gup competente. Da un punto di vista procedurale la notifica dell’atto infatti prelude alla richiesta di processo o di archiviazione del caso e a darne menzione è stato il difensore Gabriele Pipiceli.

L’aggressione e la reazione armata

Il fatto avvenne in piazza Meardi a Voghera: dopo un’aggressione della vittima nei confronti di Adriatici, costui estrasse un pistola dichiarata che aveva con sé e sparò, poco prima aveva chiamato in Commissariato dato che El Bossettaoui stava infastidendo i clienti di un bar e la vittima, intuendo cosa stava facendo, lo aveva spintonato innescando la risposta armata e mortale.